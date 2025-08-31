На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка

На границе между таджикскими пограничниками и боевиками «Талибана» произошла перестрелка. Об этом сообщает афганское информационное агентство Shana.

По его данным, в результате инцидента один талиб убит, еще четверо получили ранения.

Сообщается, что после столкновения пограничники двух стран встретились и провели переговоры.

Выяснилось, что столкновение произошло еще 24 августа в приграничном уезде Дованг провинции Бадахшан, которая граничит с районом Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана.

По предварительным данным, причиной конфликта стали продвижение китайских горнодобывающих компаний и разрушение русла реки Пяндж.

Официальных комментариев от властей РТ или «Талибана» по этому инциденту СМИ не получали.

Фото – скриншота с видеозаписи. СМИ утверждают, что в переговорах от Таджикистана участвовал начальник пограничного отряда Шамсиддин Шохин

Информационное агентство Afghanistan International опубликовало видео встречи и переговоров между представителями Таджикистана и «Талибана», отметив, что таджикские пограничники встретились с талибами в уезде Дованг в афганской провинции Бадахшан. Стороны обсудили деятельность горнодобывающих компаний возле реки Пяндж.