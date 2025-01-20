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Общество

Замглавы МИД Афганистана призвал власти открыть школы для девочек

Заместитель министра иностранных дел Афганистана Шир Мохаммад Аббас Станекзай призвал лидера движения Талибан отменить запрет на образование для афганских девочек и женщин, сообщил новостной портал ToloNews.

Высокопоставленный представитель Талибана заявил, что нет причин запрещать образование для женщин и девочек, «так же как не было оправданий для этого в прошлом, и их не должно быть вовсе».

С таким решительным заявлением Станекзай выступил в провинции Хост на церемонии выпускников медресе.

«Мы совершаем несправедливость против 20 миллионов человек из 40 миллионов населения, лишая их всех прав. Это не исламский закон, а наш личный выбор или характер. Разве нам не придется отвечать за это в Судный День? Мы лишили их [женщин и девочек] всех прав: у них нет права на наследство, они не участвуют в определении прав своих мужей, ими жертвуют в принудительных браках, им не разрешают учиться, они не могут посещать мечети, двери университетов и школ закрыты, их даже не принимают в религиозные школы», — отметил Шир Мохаммад Аббас.

Он призвал лидеров Исламского Эмирата вновь открыть доступ к образованию для девочек.

«Мы обращаемся к лидерам Исламского Эмирата с просьбой открыть двери образования. Для этого нет приемлемого оправдания, и его никогда не будет. Во времена пророка Мухаммада (мир ему) двери знаний были открыты как для мужчин, так и для женщин», — добавил чиновник.

С приходом Талибана к власти в 2021 году правительство запретило девочкам обучаться после окончания шестого класса. Несмотря на то что в Афганистане женщины и девочки могут получать медицинскую помощь только от женщин-врачей и медицинских работников, власти также приостановили медицинское образование и курсы для женщин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317323/
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