В Бишкеке прошла встреча секретариата формата «С5+1» с участием стран ЦА и США

В Бишкеке состоялась встреча секретариата формата С5+1, объединяющего государства Центральной Азии и Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По их данным, в мероприятии приняли участие делегации всех стран Центральной Азии и постоянный сопредседатель от США — госпожа Кейтлин Сетола.

В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы координации работы секретариата, улучшения взаимодействия рабочих групп и реализации стратегических проектов в области безопасности, экономики, энергетики и окружающей среды. Делегаты подчеркнули важность укрепления регионального сотрудничества и институционализации платформы «С5+1».

Кыргызская Республика в роли сопредседателя акцентировала внимание на необходимости дальнейшего укрепления роли секретариата и выработки конкретных шагов по реализации дорожных карт, принятых на предыдущих заседаниях.