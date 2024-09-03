Дастан Бекешев: Штрафы за оскорбление в Сети станут инструментом для чиновников

Штрафы за оскорбление в интернете станут инструментом для чиновников. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Он напомнил, что ранее в парламент поступил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях». Он предусматривает штрафы в размере 100 тысяч сомов для физических лиц и 200 тысяч — для юридических.

Нардеп назвал штрафы огромными и добавил, что за неуплату налогов наказание существенно ниже.

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«А вот за оскорбление будешь пару сотен тысяч платить. Я считаю, что это будет непомерно для простых граждан и будет инструментом для чиновников. Почему для них? Потому что обычный гражданин... вот пошли мужика куда-нибудь, на три буквы, то даже тщедушный наверняка полезет драться или затаит обиду. А попробуй оскорбить чиновника, он куда обратится? Естественно, в Министерство культуры, чтобы наказать, потому что сам не сможет», — сказал он.

По мнению Дастана Бекешева, этот законопроект будет вреден для граждан.

«Но, думаю, он все равно пройдет. Надо постараться, чтобы он работал не на чиновников, а на простых граждан, и чтобы размеры штрафов снизили», — заключил он.