Инициативу штрафовать за клевету и оскорбления в СМИ юристы подвергли критике

Институт медиа полиси проанализировал проект закона Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, в котором содержится инициатива о наложении штрафа за клевету и оскорбления в СМИ и на сайтах. Юристы организации призывают чиновников отозвать документ.

«В Кыргызстане запрет на уголовное преследование за клевету и оскорбление был установлен с принятием Конституции в 2010 году. Тогда было признано, что уголовное наказание как вид ответственности за распространение журналистами недостоверной, порочащей информации, заключенной в слове, перестает быть «необходимым в демократическом обществе», а нормы гражданского права являются вполне достаточными для пресечения возможных злоупотреблений свободой слова и массовой информации», — напомнили они.

Конституция от 5 мая 2021-го предусматривает, что «никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности».

Как отмечают в Институте медиа полиси, в правоохранительной практике КР встречаются случаи, когда оскорбление можно квалифицировать как мелкое хулиганство, но для этого необходимо, чтобы лицо нарушило общественный порядок. То есть когда правонарушение совершено в общественном месте и виновное лицо посягает в первую очередь на общественный порядок. Мелкое хулиганство есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан (статья 126 Кодекса о правонарушениях). Объектами посягательства при оскорблении являются честь и достоинство, а при мелком хулиганстве — общественный порядок.

Однако именно статьи «Клевета» и «Оскорбление» предназначены для защиты права каждого на честь и достоинство, которые понимаются как высшая ценность человека, принадлежащая каждому от рождения и индивидуализирующая его как личность. Такой подход указывает на универсальную природу права человека на честь и достоинство. Провозглашая право на уважение чести и достоинства как нематериальное, неотъемлемое право человека, Конституция гарантирует каждому возможность защиты этих прав. Поэтому охраняемые законодательством честь и достоинство лица являются особой, сугубо личной категорией ценностей и благ человека. Хотя данные понятия могут признаваться универсальными и общепонятными, наполнение их содержания зависит от автономии воли и культуры каждого отдельного человека.

Именно поэтому клевета и оскорбление относились в кыргызском законодательстве к категориям дел частного обвинения, где, исходя из предназначения, дело могло быть возбуждено не иначе как при наличии жалобы потерпевшего. Дела частного обвинения характеризуются также тем, что подлежат прекращению в случае примирения сторон. Напротив, в делах публичного обвинения правоохранительные органы при обнаружении признаков преступления обязаны принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и их наказанию вне зависимости от наличия заявления по делу от потерпевшего или встречного заявления о прекращении дела за примирением сторон.

В случае принятия предлагаемых кабмином поправок для начала производства по факту клеветы и/или оскорбления достаточно информации об имевшем место факте (наличие сведений) совершения правонарушения и, как следствие этого, невозможность по причине его публичности и приравнивания данного правонарушения к нарушениям против порядка управления в сфере охраны нравственности примирения сторон как основания прекращения производства по уголовному судопроизводству, поскольку в Кодексе о правонарушениях такая норма отсутствует.

Юристы подчеркивают: возникает тупиковая ситуация. Согласно предлагаемому законопроекту, уполномоченный орган в сфере средств массовой информации (Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики) обязан принять меры, получив информацию, например, из СМИ, и даже при отсутствии заявления и желания гражданина, рассмотреть дело о правонарушении и наложить взыскания по этой категории правонарушений. В качестве наказания за клевету и оскорбление ведомство назначает штраф, выплата которого будет поступать в бюджет государства. Получается за счет интереса частного, то есть оскорбленного, лица государство пополняет казну.

Законопроектом предлагается возложить на Минкульт обязанности по составлению протокола о правонарушении и постановления о правонарушении по делам об оскорблении или клевете, что не согласуется с задачами госоргана. В основные задачи ведомства входят разработка и реализация единой государственной политики в сферах культуры, информации, молодежи, спорта, физической культуры и межэтнических отношений; сохранение, использование и развитие историко-культурного наследия, а также создание условий для развития народного творчества, участия граждан в культурной жизни и организации досуга населения; обеспечение создания единого информационного пространства в сферах культуры и информации; создание условий для развития средств массовой информации, предприятий полиграфии, книгоиздания и распространения полиграфической продукции...

Уполномоченный орган в сфере средств массовой информации — Минкульт — не может являться независимым органом для рассмотрения данной категории дел. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики в своей деятельности подотчетно администрации президента, кабмину, депутатам.

Рассмотрение министерством даже конструктивной критики в адрес должностных лиц, в том числе к которым подотчетно ведомство, приведет к конфликту интересов и невозможности вынесения независимого и объективного решения по делу.

Эта инициатива открывает еще одну расширительную возможность для упрощенного инициирования чиновниками внесудебных разбирательств против критиков власти, что наряду с наложением высоких административных штрафов будет оказывать охлаждающее воздействие на свободу слова.

...В свое время при принятии Закона «О защите от недостоверной (ложной) информации» медиасообщество резко выступило против принятия «драконовской» инициативы. Медиаорганизации обоснованно считали, что декларируемая цель борьбы с так называемыми фейками в социальных сетях — это прикрытие, а реальная задача закона — установление административного цензора и произвольная блокировка тех СМИ, которые отслеживают действия власти и помогают гражданам понять, как эта власть функционирует. Спустя достаточно короткое время тревоги и опасения медиаорганизаций оправдались, о чем свидетельствуют принятые внесудебные решения по блокировке сайтов «Азаттык Медиа» и «Клооп Медиа», где заявителями и инициаторами блокирования сайтов были сами же государственные органы, а сотрудники Минкульта даже при всем желании не могли в установленный законодательством 48-часовой срок рассмотреть и проверить истинность/ложность и порочность распространенной информации.

Не менее важным является и вопрос о финансировании данной инициативы. Очевидно, что предлагаемые поправки подразумевают существенное увеличение объема работы Минкульта, следовательно, значительное увеличение штата и окладов.

Напомним, с инициативой дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за клевету и оскорбление других лиц в средствах массовой информации, на сайте или на странице сайта в интернете, выступило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики по инициативе главы кабмина Акылбека Жапарова.