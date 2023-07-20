Пользователь соцсетей требует от президента извинений за оскорбление кыргызов

Пользовательница Facebook Аида Сасыбаева обратилась к президенту страны по поводу его высказывания о кыргызах на церемонии передачи Министерству транспорта и коммуникаций 265 единиц новой спецтехники.

Она отметила, что ей не понравилось, что Садыр Жапаров назвал кыргызов ленивыми.

«Это задевает мое национальное достоинство, и я намерена требовать от вас извинений. Вы своим опрометчивым высказыванием наносите репутационные потери моей стране и моему народу. Из-за такой уничижительной характеристики в других странах о нас может сложиться неблагоприятное мнение. Помимо этого, такие токсичные установки неблаготворно влияют на детей, искажают представление детей о себе, своих родителях, родственниках и всей нации в целом», — написала автор поста.

Аида Сасыбаева выразила надежду, что президент «одумается и принесет публичные извинения».

«В противном случае я буду вынуждена объявить флешмоб во всех соцсетях. Когда к этой акции присоединится достаточное количество людей, мы определим дату начала стачки», — заявила она.

По ее словам, стачка будет всереспубликанская, не политическая, а культурологическая.

Напомним, ранее Садыр Жапаров посетовал, что строительство нового «Белого дома» планировалось завершить до сентября.

«В октябре пройдет саммит стран СНГ. Приедут 12 президентов. Мы планируем их встретить в новом здании правительства. На объекте работали около 500 кыргызских рабочих. Работали по 5 часов в день вместо положенных 8 часов. В субботу, несмотря на рабочий день, не приходили, могли пропасть и в понедельник. Из пяти часов работы час у них уходил на обед, еще час на телефон и столько же на перекур. Работу, которую завершают иностранцы за день, нам не удается закончить и за неделю», — сказал президент.