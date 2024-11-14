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Общество

Сайт Центра исследования информационной среды обойдется в 500 тысяч сомов

На создание сайта Центра исследования информационной среды при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики планируют потратить 500 тысяч сомов. Об этом говорится на портале государственных закупок.

Закупка проводится методом запроса котировок с квалификационными требованиями. Заказчиком выступает центр.

Отметим, что файл с технической спецификацией к объявлению не приложен. При этом срок приема заявок — до 20 ноября.

Среди квалифицированных требований — сопровождение по требованию центра периодически с полным рабочим днем не более двух IT-сотрудников, на одного сотрудника прикрепить диплом высшего образования, стаж не менее пяти лет, уровень IT-синьор.

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Напомним, Кодекс о правонарушениях хотят дополнить статьей о клевете и об оскорблении в средствах массовой информации и интернете. Соответствующий законопроект принят комитетом ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. Согласно дополнениям, физлиц за клевету и оскорбления будут штрафовать на 100 тысяч, а юрлиц — на 200 тысяч сомов. Жогорку Кенеш одобрил закон о клевете в СМИ в первом чтении.

А определять, клевета и оскорбление это или нет, будет Министерство культуры. Оно же будет наказывать клеветников. Для этого при ведомстве уже создан Центр исследования информационной среды. В нем будут работать 11 человек.

Напомним, президент Садыр Жапаров считает, что штрафовать за оскорбления надо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311158/
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