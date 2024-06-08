Мы самые крутые! Аналитика по следам выступления Владимира Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Безусловно, это было самое ожидаемое событие «российского Давоса», как назвали форум в Петербурге до начала войны в Украине, и как региональный аналог которого он и был задуман в далеком 1997 году. Россия — страна с большими амбициями и ядерной кнопкой, пытающаяся формировать сегодня коалицию против Запада из своих союзников и тех, кто от нее зависит, поэтому все импульсы, исходящие из Кремля, мир считывает с особым вниманием.
Здесь важно все — сама речь Путина, невербальные сигналы, дискуссия после, кто из спикеров находится с ним на подиуме, кто модерирует сессию, как реагирует аудитория, кого показывают крупным планом и другое.
Пленарная сессия с участием Путина началась с показа ролика.
Закадровый текст, зачитанный поставленным левитановским голосом, содержит следующие сентенции:
- «Середина 15 века. Европа осваивает мир. Эпоха великих географических открытий за красивым фасадом скрывает неприглядную суть — началась эпоха грабежа и колонизации».
- «За последующие 500 лет европейская цивилизация ограбила Африку, Китай, Индию, Ближний Восток и Америку. Были уничтожены древние культуры, десятки миллионов людей проданы в рабство».
- «В условиях современного мира колониальное шествие Запада не прекратилось. Грабеж принял еще более лицемерные формы долларовой зависимости».
- «Но пришло новое время — честности, равноправия. Россия — государство-цивилизация, единственная смогла устоять от западной угрозы. Именно Россия в начале 21 века возглавила борьбу народов за новое мироустройство. Россия вдохновила народы идеями многополярного мира».
Основную речь российского президента, скорее всего, готовил финансово-экономический блок правительства.
Главные тезисы:
- Экономика России развивается более чем хорошо. Темпы опережают среднемировые. По некоторым оценкам, в частности Всемирного банка, Россия уже достигла цели войти в четверку крупнейших экономик мира и обогнала Японию.
- Растет доля использования рубля. Россия продолжит наращивать расчеты в национальных валютах с другими странами.
- Потребление мяса в России в 2023 году превышает 80 килограммов на человека. В мире в среднем приходится 42-43 килограмма на человека в год.
- Россияне покупают отечественные товары, потому что российские предприниматели выпускают продукцию, превосходящую по многим параметрам западные аналоги.
- Индексация пенсий коснется теперь и работающих пенсионеров.
- В России рекордно снизилась безработица. В апреле она составила всего 2,6 процента.
- Предприниматели помогают участникам СВО и их семьям, госпиталям. Отправляют в подразделения свою продукцию. Это высокое понимание своей миссии и патриотизм, заслуживающий уважения.
Примечание 24.kg — После выступления Путина некоторые СМИ сделали краткий фактчекинг его заявлений об успехах российской экономики. Ознакомиться можно здесь.
Спикерами «пленарки» с участием Владимира Путина были также президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Модерировал сессию Сергей Караганов, политолог и доктор исторических наук, опубликовавший в прошлом году в журнале «Профиль» широко обсуждавшуюся статью под заголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы».
В ней он фактически призывает Кремль нанести «превентивный ядерный удар по Европе», чтобы «сломить волю Запада» и победить в войне с Украиной.
Выбор Сергея Караганова в качестве модератора пленарного заседания с участием Путина — это вполне четкий сигнал Западу.
Драматургия Карибского кризиса номер два разворачивается прямо на наших глазах, и Путин дает понять, что в принципе Россия готова к применению тактического ядерного оружия.
Если следовать статье Караганова, то целью может стать одна из стран — членов НАТО. Подтверждает этот вывод и формат вопросов-ответов в ходе сессии. Модератор четыре раза в разной форме задавал Владимиру Путину вопрос о ядерном оружие.
Краткий пересказ ответов Путина от первого лица:
- Россия не «бряцает ядерным оружием». У нас есть ядерная доктрина, где сказано, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Я не считаю, что такая необходимость есть и такой случай наступил. Но доктрина — это живой инструмент и не исключает изменений.
- Если потребуется, мы проведем ядерные испытания, но пока такой необходимости нет.
- Использование ядерного оружия может увеличить скорость решения задач СВО, но это прямо пропорционально потерям. Скорость важна, но важнее забота о жизни и здоровье российских военных.
- У России есть система СПРН (Прим. 24.kg – система раннего предупреждения о ракетном нападении). У США есть. У Европы — нет. Она в этом плане более или менее беззащитна.
- Наше тактическое ядерное оружие в 3-4 раза мощнее, чем бомбы, которые американцы использовали в Хиросиме и Нагасаки. И по количеству их у нас в разы больше, чем в Европе. Если даже американцы привезут свои из США, европейцы должны задуматься, ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. Я очень сомневаюсь, и европейцы должны об этом подумать. Я все же исхожу из того, что до этого не дойдет и у нас нет такой необходимости.
- Я бы попросил еще раз всуе такие вещи не упоминать.
После этой фразы зал зааплодировал.