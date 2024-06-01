Свердловский избирательный округ. Претенденты на мандат депутата Жогорку Кенеша

ЦИК завершила прием документов кандидатов, изъявивших желание участвовать в досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому избирательному округу № 29.

Место стало вакантным после того, как Центризбирком лишил мандата Шайлообека Атазова.

Выборы депутата по Свердловскому избирательному округу пройдут 30 июня. Пока среди претендентов на мандат 12 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.

24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.

1 Аскар Алмаз уулу Аскар Алмаз уулу

Фото с сайта ЦИК. Аскар Алмаз уулу

На сайте ЦИК указано, что он временно не работает. Ранее был председателем политического совета и политической партии «Наш народ», лидером партии «Эл умуту», председателем Центра инициативной молодежи. Аскар Алмаз уулу не первый раз пытается попасть в Жогорку Кенеш. В ноябре 2021 года шел по спискам партии «Эл Умуту». Выдвигал кандидатуру на повторных выборах в ЖК по Свердловскому округу в 2022-м (именно тогда победу присудили Шайлообеку Атазову) и Ленинскому — в 2023 году.

2 Таалайбек Усубалиев Таалайбек Усубалиев

Фото с сайта ЦИК. Таалайбек Усубалиев

Депутат Бишкекского городского кенеша (фракция социал-демократов). Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета (КНУ) имени Жусупа Баласагына, по специальности юрист.

3 Жаныбек Асанбеков Жаныбек Асанбеков

Фото с сайта ЦИК. Жаныбек Асанбеков

Депутат Бишкекского городского кенеша (фракция «Өнүгүү-Прогресс»). Имеет четыре высших образования: Международный университет Пакистана (лингвистика), Институт современных информационных технологий в образовании (экономика), Академия Пимлико в Лондоне (бизнес и управление) и КГНУ (юриспруденция).

В 2022 году выдвигал кандидатуру для участия в повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому округу, но позднее отозвал заявление.

4 Назарбек Нышанов Назарбек Нышанов

Фото с сайта ЦИК. Назарбек Нышанов

На сайте Центризбиркома указано, что он хирург-онколог.

В Жогорку Кенеш баллотируется не первый раз. Выдвигал кандидатуру в 2023 году на повторных выборах по Ленинскому одномандатному округу № 26. В ноябре 2020-го шестой раз подавал в ЦИК заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

Из открытых источников о Назарбеке Нышанове известно, что он дважды сидел в тюрьме, общий срок — 8,5 года.

В биографии указано, что Нышанов — генеральный секретарь Патриотической партии КР, глава Чистого оппозиционного движения Кыргызстана и Движения борьбы против коррупционной системы.

5 Мээрим Бектемирова Мээрим Бектемирова Фото с сайта ЦИК. Мээрим Бектемирова

Ведущий специалист отдела ОРЭ ЧуПЭС, депутат Лебединовского айыльного кенеша (вошел в состав Бишкекского горкенеша).

6 Чынгыз Сапарбаев Чынгыз Сапарбаев

Фото с сайта ЦИК. Чынгыз Сапарбаев

Директор ОсОО «КЕН минералс». Другой информации о претенденте найти не удалось.

7 Казыбек Эргешов Казыбек Эргешов

Фото с сайта ЦИК. Казыбек Эргешов

Депутат Бишкекского городского кенеша (лидер фракции «Ынтымак») в трех созывах. Имеет три высших образования: КГНУ (юриспруденция), КГНУ (экономика), МУК (юриспруденция).

В 2022 году выдвигал свою кандидатуру на повторных выборах по Свердловскому одномандатному округу.

8 Ирина Карамушкина Фото с сайта ЦИК. Ирина Карамушкина Ирина Карамушкина

На сайте Центризбиркома указано, что сейчас временно не работает.

В своей биографии она указала, что политической деятельностью занимается с 1995 года, когда вступила в ряды партии СДПК. Была депутатом Жогорку Кенеша трех созывов.

На выборах-2020 шла по списку партии детей бывшего президента Алмазбека Атамбаева «Социал-демократы Кыргызстана» — преемницы развалившейся СДПК. В 2021-м баллотировалась от СДК. В 2022 году пыталась пройти в парламент на повторных выборах по Свердловскому округу.

9 Талантбек Тилебалдиев Талантбек Тилебалдиев

Фото с сайта ЦИК. Талантбек Тилебалдиев

Директор ОсОО «ТЭТ Курулуш». Депутат Лебединовского айыльного кенеша (вошел в состав Бишкекского горкенеша).

10 Роман Ремнев Роман Ремнев

Фото с сайта ЦИК. Роман Ремнев

На сайте ЦИК указано, что он общественный и политический деятель.

В марте 2022 года участвовал в выборах депутата от Первомайского округа и набрал 112 голосов. Затем дважды подавал заявление на повторных выборах по Ленинскому району. Но в первый раз не внес избирательный залог, а во второй не сдал все документы.

11 Жумабек Салымбеков Жумабек Салымбеков

Фото с сайта ЦИК. Жумабек Салымбеков

Указал, что является управляющим ОсОО «Мурас-Спорт». Депутат Бишкекского горкенеша, лидер фракции «Эмгек». В феврале 2024 года сообщалось, что он утвержден на должность председателя совета директоров банка «Бай-Тушум».

Жумабек Салымбеков — сын экс-депутата Жогорку Кенеша, члена совета директоров ассоциации «Дордой» Мамытбая Салымбекова, племянник владельца холдинга «Дордой» Аскара Салымбекова.

12 Милан Турпанов Милан Турпанов

Фото с сайта ЦИК. Милан Турпанов

Директор ОсОО «МТ Азия Групп». Из открытых источников известно, что он также является президентом Федерации шахмат Кыргызской Республики.