15:00
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства объездной автодороги вокруг города Узгена. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Сейчас завершается строительство двух крупных мостов — длиной 77,25 метра на реке Жазы и 197,45 метра на реке Карадарья.

На остальных участках дороги, общая протяженность которых составляет 13 километров 491 метр, активно работают 300 человек и 92 единицы техники.

Акылбек Жапаров также ознакомился с деятельностью завода по производству угольных брикетов в Араванском районе.

На заводе работает 15 человек. Мощность предприятия — 130 тысяч тонн в год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295465/
просмотров: 5003
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан готов к строительству дороги Алматы — Иссык-Куль — Мади Такиев
В городе Ош начался капитальный ремонт двух улиц
В Бишкеке из-за ямы на дороге пострадала машина. Пришлось вызывать эвакуатор
Воняет тухлыми яйцами. На заводе «Джунда» просят поменять фильтры
Узбекистан намерен реализовать три крупных транспортных проекта
ЕБРР даст кредит и грант на реконструкцию Иссык-Кульской кольцевой дороги
Строительство моста через Восточный БЧК в Бишкеке обойдется в 23 миллиона сомов
Не прошло и месяца. Возле остановки на Абдрахманова в Бишкеке снова большие ямы
На ремонт дороги Каракол — база «Каракол» потратят более 60 миллионов сомов
В Бишкеке построят мост через реку Аламедин за 128 миллионов сомов
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, в&nbsp;каком городском автобусе можно с&nbsp;ним встретиться Мэр Бишкека рассказал, в каком городском автобусе можно с ним встретиться
Балбака Тулобаева обвинили в&nbsp;намерении продать родину. Он&nbsp;пригрозил судом Балбака Тулобаева обвинили в намерении продать родину. Он пригрозил судом
Бакыт Тыналиева ушла с&nbsp;поста председателя Национальной аттестационной комиссии Бакыт Тыналиева ушла с поста председателя Национальной аттестационной комиссии
Турецкие бизнесмены готовы покупать орехи Джалал-Абада по&nbsp;400 сомов за&nbsp;килограмм Турецкие бизнесмены готовы покупать орехи Джалал-Абада по 400 сомов за килограмм
Бизнес
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
С&nbsp;1&nbsp;июня начнут отключать газ неплательщикам С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам
31 мая, пятница
14:25
Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум...
14:00
Июнь-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев и каких событий стоит ждать
13:59
Абдурахман Муртазалиев продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша
13:40
С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду
13:25
Финансовые нарушения почти на 1 миллиард сомов выявили в бюджете города Ош