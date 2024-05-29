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Власть

Токаев считает, что конфликт в Украине зашел в дипломатический тупик

Euronews опубликовал статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Статья называется «Средние страны способны спасти мультилатерализм» (мультилатерализм — это способ организации отношений между государствами, позволяющий каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами. — Прим. 24.kg).

Главные тезисы (цитаты) статьи в переводе с английского на русский язык:

  • Такие страны, как Казахстан, должны выступить с новыми силами и заявить о своей роли не только как участников, но и как ответственных игроков на глобальной арене. В современном мире, отмеченном чрезвычайной геополитической турбулентностью и постоянными конфликтами, необходимость в многосторонних решениях как никогда актуальна.
  • Войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке уносят жизни сотен тысяч людей, в то время как изменение климата оставляет миллионы голодными, уязвимыми и лишенными жилья. Эти конфликты кажутся неразрешимыми, без надежды на улучшение. На фоне этого глобального разлада традиционные державы — экономические и политические гиганты мира — все меньше способны работать вместе.
  • Конфликт в Украине создал дипломатический тупик, продолжающаяся ситуация в Газе является огромным гуманитарным бедствием, а напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе подталкивает на рискованные действия в ущерб более конструктивному взаимодействию. Тем временем структуры, созданные для содействия международному консенсусу, такие как Организация Объединенных Наций, сталкиваются с параличом и тупиком.
  • Право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, часто приводит к тупиковым ситуациям, мешая принятию решительных мер по глобальному кризису и приводя к повторяющимся сценариям, когда унилатерализм (односторонние действия) предпочитаются коллективным действиям...
  • На этом фоне средние державы, такие как Казахстан, выступают ключевыми игроками, обладающими растущими возможностями для обеспечения большей стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами.
  • Путь к глобальному единству не является непроторенным — по нему успешно шли и ранее. Мир уже преодолевал разногласия и сможет сделать это вновь посредством дипломатии и диалога.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295285/
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