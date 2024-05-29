Токаев считает, что конфликт в Украине зашел в дипломатический тупик

Euronews опубликовал статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Статья называется «Средние страны способны спасти мультилатерализм» (мультилатерализм — это способ организации отношений между государствами, позволяющий каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами. — Прим. 24.kg).

Главные тезисы (цитаты) статьи в переводе с английского на русский язык: