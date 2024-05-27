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Власть

Эмомали Рахмон поздравил главу КР с 20-летием договора о партнерских отношениях

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с 20-летием подписания договора о добрососедских и партнерских отношениях между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

«Этот базовый документ, укрепив правовые основы взаимоотношений наших стран в новых условиях государственности, создал благоприятные предпосылки для развития сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Уверен, что практическая реализация положений договора и впредь будет служить эффективному продвижению этого процесса на основе принципов конструктивизма, дружественных связей, добрососедства, взаимоуважения и обоюдного доверия», — отмечено в телеграмме.

В этом контексте подчеркиваю заинтересованность таджикской стороны в продолжении межгосударственного диалога двух стран и дальнейших совместных усилий по последовательному развитию многогранных связей сторон.

Эмомали Рахмон  

Он пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья и успехов в его государственной деятельности, а народу Кыргызстана — устойчивого мира и стабильности, прогресса и процветания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295101/
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