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Власть

В ФОМС процветает коррупция — депутат

«Представители ФОМС, сидя на комитете, умудряются лукавить, отвечая на мой вопрос», — заявила на заседании парламентского комитета по соцполитике депутат Аида Исатбек кызы.

По ее словам, в ФОМС заявили, что иностранным студентам не обязательно покупать полис медицинского страхования.

«В законе прописано, что иностранные граждане должны приобретать в обязательном порядке полис. Вы с такой гордостью в своих докладах заявили, что у нас 39 тысяч иностранных студентов и только 7 тысяч из них застрахованы, когда они должны все в обязательном порядке приобретать полис. Это говорит о том, что процветает коррупция в данной сфере. Почему, когда наши дети выезжают за границу и поступают в вузы, там у них никто не спрашивает, хочешь покупать медстраховку или нет? Все делается в обязательном порядке. Если отказываешься приобретать, тебя не допускают к обучению», — сказала нардеп.

Она добавила, что представителям ФОМС и Минобразования необходимо начать работу с ректорами вузов.

«ФОМС — ответственный орган. Из-за того, что вы не выполняете работу, мы теряем бюджет. Тогда давайте поручим прокуратуре, пусть принимают меры. Когда вы отвечаете на вопрос, не надо лукавить», — отметила Аида Исатбек кызы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295083/
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