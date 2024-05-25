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Власть

Садыр Жапаров открыл Республиканский детский реабилитационный центр в Чолпон-Ате

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область открыл Республиканский детский реабилитационный центр имени Ибн Сины в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, центр рассчитан на 100 мест. Сейчас там работают 57 человек, в числе которых врачи, медсестры, младшие медицинские сестры, учителя, воспитатели и администрация.

Поздравляя собравшихся с открытием центра, глава государства отметил, что совместно с профильным министерством предпринимается ряд действий в сфере заботы о здоровье народа, включая детей.

Садыр Жапаров рассказал, что с 1937 года это лечебное учреждение работает как санаторий для детей, больных бронхиальными заболеваниями и легкой формой туберкулеза. С 2005 года он преобразован в Республиканский детский реабилитационный центр имени Ибн Сины. Центр принимает детей от 4 до 16 лет и работает круглый год. Здесь лечатся и реабилитируются дети с неинфекционными формами туберкулеза и хроническими заболеваниями легких.

Президент отметил, что с учетом того, что лечение и реабилитация туберкулеза занимают от 3 до 12 месяцев, в центре работает средняя школа, где семь учителей обучают основным предметам. Это позволяет детям без перерыва продолжать обучение, развиваться интеллектуально и оставаться на связи с внешним миром.

Садыр Жапаров сообщил, что, узнав об этом центре в прошлом году, выделил средства из президентского фонда и поручил построить новый корпус на 100 мест. Несмотря на достигнутые успехи в снижении заболеваемости туберкулезом, ситуация с заболеванием в стране остается опасной. Кыргызстан входит в число 18 стран мира с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. Чтобы выйти из этой ситуации, в стране внедрены эффективные способы лечения туберкулеза с использованием современных противотуберкулезных препаратов.

Глава государства констатировал, что по статистике число больных туберкулезом в течение последних 10 лет неуклонно снижается. В 2023 году зарегистрировано 4 тысячи 183 новых случая заболевания туберкулезом, что на 385 меньше, чем в 2022-м. Число людей, страдающих этим заболеванием, уменьшилось, особенно среди детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295031/
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