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Власть

Визовые ограничения от США. Ответ на принятие в Грузии закона об иноагентах

Госдепартамент США вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за «подрыв демократии» в стране. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Как отмечается, данная мера коснется ответственных за «подавление гражданского общества и свободы мирных собраний» в Грузии посредством насилия или запугивания и членов их семей, уточняется в документе. Любой, кто «подрывает демократические процессы или институты» в Грузии, в том числе в преддверии, во время и после выборов, может быть лишен права получения американской визы и поездки в США, говорится в заявлении.

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Заявление Энтони Блинкена связано с принятым парламентом Грузии законом об «иностранном влиянии», который «будет подавлять реализацию свободы объединений и выражения мнений», «стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии», и препятствовать работе независимых СМИ.

Во время протестов против принятия закона США, как говорится в заявлении Энтони Блинкена, увидели «явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия».

Кроме того, США начнут «всесторонний обзор» двустороннего сотрудничества с Грузией. «Рассматривая отношения между нашими государствами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений», — отмечается в заявлении госсекретаря.

  • Парламент Грузии 14 мая принял Закон «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра иноагентов. В нем будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов.

  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, назвав его «российским», однако у правящей партии «Грузинская мечта» хватает голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето.

  • Во время повторного рассмотрения законопроекта парламентом в Грузии проходили многочисленные протесты, во время которых полиция применяла слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294904/
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