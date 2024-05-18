Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон об иноагентах. Об этом сообщили российские СМИ.

«Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и, таким образом, представляет собой препятствие на нашем европейском пути», — заявила Саломе Зурабишвили на брифинге.

Депутаты парламента могут преодолеть президентское вето большинством голосов. У правящей партии «Грузинская мечта» есть достаточно голосов, чтобы это сделать.

В Тбилиси практические месяц проходили протесты против принятия данного закона. Периодически происходили стычки митингующих с полицией. Тем не менее парламент принят законопроект.