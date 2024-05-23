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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Закон, ужесточающий наказание за изнасилование детей, подписал президент

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

По ним теперь суды смогут приговаривать к пожизненному сроку мужчин старше 60 лет за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка.

Ранее Уголовный кодекс предусматривал, что пожизненное лишение свободы не назначают:

  • женщинам;
  • лицам, совершившим преступление до 18 лет;
  • мужчинам, достигшим на момент совершения преступления 60 лет.

Также внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми исключено постановление судом обвинительного приговора без назначения наказания в случаях совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка.

Отметим, Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы)» принят Жогорку Кенешем 11 апреля 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294822/
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