Вывести экономику Кыргызстана в стратосферу Акылбек Жапаров обещает к 2050 году

«Мы знаем, что для достижения тех темпов роста экономики, которые должны вывести нашу ракету вначале на низкую орбиту в $30 миллиардов, а затем и в стратосферу в $200 миллиардов к 2050 году, у нас должен быть высокоразвитый, гибкий и умный финансово-банковский сектор», — заявил сегодня председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на Бишкекском международном финансовом форуме.

По его словам, период госкапитализма будет ограничен во времени. Власти хотят, чтобы в стране был крупный и сильный бизнес-сектор. Чтобы в республику пришли длинные деньги и большие инвестиции во все секторы экономики. Поэтому приступили к активной подготовке вывода ведущих корпораций на международные биржи. В процессе вывода на IPO будет играть большую роль также национальная Кыргызская фондовая биржа. Государство заинтересовано в активизации финансового рынка страны.

У нас есть план, и этот план расписан пока что до 2030-го. Акылбек Жапаров

По его словам, «предстоит удвоение экономики в долларовом выражении».

«Но я смею надеяться на то, что мы вместе с вами преодолеем эту планку досрочно. К этому времени мы должны быть уверены, что у нас будут минимум пять-шесть крупных национальных банковских групп, среди них, возможно, две-три особо крупных уже регионального масштаба, хорошо интегрированных в международный рынок. Но опять-таки это предмет разговора через год-два. Мы просто хотим, чтобы вы знали, что мы очень рассчитываем на наш банковский сектор», — сказал чиновник.

Мы только приступаем к освоению рынка международного капитала, и хочу сказать вам, что интерес уже есть. Но нам надо активно всем вместе работать. Активно пробивать себе дорогу. Акылбек Жапаров

Он заметил, что «мы должны быть активнее и целеустремленнее их в разы».

«Прежде всего сейчас самый актуальный вопрос — это расширение сети корреспондентских счетов для наших банков. Я не хочу вдаваться в детали, но вы видите, что в том числе или даже прежде всего благодаря нашей работе у вас будут расширяться эти связи. Это кропотливая работа. Нельзя просто прийти, увидеть и победить. Связи надо долговременно культивировать и развивать. Очень целенаправленно, но без назойливости. Терпеливо. Зачастую у нас только один шанс произвести хорошее впечатление. Поэтому также не хочется выстрелить раньше времени. В то же время важно не упустить момент. Время для нас очень важно. Мы спешим поскорее построить страну и улучшить жизнь собственного народа», — заключил глава кабмина.