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Власть

Системная речь Садыра Жапарова. Главное в одном тексте

Сегодня у Садыра Жапарова было системное выступление на совещании по социальной мобилизации.

Тезисы речи президента:

  • Каждую неделю в Кыргызстане начнут открываться предприятия и промышленные объекты. К столетию образования Кара-Кыргызской автономной области (октябрь 2024-го. — Прим. 24.kg) приурочено открытие 100 новых предприятий и промышленных объектов.
  • Местные и республиканские органы власти должны поддерживать всех предпринимателей, будь то небольшие цеха, переработчики фруктов и овощей, создатели туристических зон отдыха, кафе или торговых площадок.
  • Мартовским Указом снижены проценты социальных отчислений практически для всех малых и средних предприятий с 27 процентов до 12.
  • Также Указом с начала года введен жесткий мораторий на проверки бизнеса.
  • С 1 октября 2024-го минимальный размер пенсии будет составлять не менее 6 тысяч 800 сомов.
  • Начал работать детский накопительный счет «Келечекке салым» для детей-сирот на сумму 500 тысяч сомов. Когда каждому сироте исполняется 18 лет, ему будут выплачены 500 тысяч сомов. Эти средства можно будет использовать в образовательных целях и в качестве первоначального взноса по ипотеке.
  • Рост количества случаев насилия над детьми стал триггером для открытия в ближайшее время 550 новых штатных единиц в отделениях специальных социальных работников для детей.
  • Будет продолжена работа по расширению проекта «Социальный контракт», объединяющего в настоящее время более 70 тысяч человек.
  • Сегодня по республике строится 11 тысяч 495 квартир, на стадии старта возведение еще 12 тысяч. До конца этого года квартиры получат 5 тысяч 503 семьи. Начала работать специальная программа, по которой граждане могут внести долевой взнос на стадии строительства в размере 50 процентов, а оставшиеся 50 процентов оплатит государство в виде ипотечного кредита на 15 лет.
  • С 1 июля будет увеличено число врачей с 200 до 500 в рамках программы дополнительного стимулирования медицинских специалистов, работающих в организациях здравоохранения в отдаленных районах, малых городах и сельской местности.
  • Квартальный размер депозита врача должен быть увеличен с 38 тысяч до 66 тысяч сомов. Садыр Жапаров поручил в качестве экстренной меры ввести в регионах дополнительную ежемесячную выплату в размере 20 тысяч сомов педиатрам, неонатологам, хирургам, анестезиологам и реаниматологам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294735/
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