По данным на 27 января 2024-го, 37 человек находятся в следственных изоляторах более года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Бакыт Рысбеков.

Еще три человека сидят в СИЗО более двух лет, два — более трех лет. А 25 апреля текущего года отбывать наказание в колонии отправлен гражданин, который пробыл в следственном изоляторе четыре года. Бакыт Рысбеков

Он подчеркнул, что это нарушение закона. И добавил, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает пять видов меры пресечения для обвиняемого, кроме заключения под стражу.