До конца года более 5,5 тысячи семей получат квартиры через госипотеку

До конца года более 5,5 тысячи семей получат квартиры через программу ГИК. Об этом на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам» сказал президент Садыр Жапаров.

Он отметил, что работа по обеспечению граждан жильем идет полным ходом.

«Строительство многоэтажных домов через ГТК дало возможность получить квартиру в ипотеку не только бюджетникам, но и частным лицам без очереди. По республике строится 11 тысяч 495 квартир. До конца года квартиры получат 5 тысяч 503 семьи, которые ожидают своей очереди», — сказал он.

Президент добавил, что начата работа по специальной программе для наших граждан, которые могут внести 50 процентов оплаты.

«Если они оплатят их вперед, оставшиеся 50 процентов будут оплачены государством в виде ипотечного кредита на 15 лет. Это не создаст препятствий для граждан, которые уже стоят в очереди. Она останется неизменной. Кроме того, до конца этого года начнется строительство 12 тысяч квартир», — сказал он.