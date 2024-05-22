04:28
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Власть

До конца года более 5,5 тысячи семей получат квартиры через госипотеку

До конца года более 5,5 тысячи семей получат квартиры через программу ГИК. Об этом на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам» сказал президент Садыр Жапаров.

Он отметил, что работа по обеспечению граждан жильем идет полным ходом.

«Строительство многоэтажных домов через ГТК дало возможность получить квартиру в ипотеку не только бюджетникам, но и частным лицам без очереди. По республике строится 11 тысяч 495 квартир. До конца года квартиры получат 5 тысяч 503 семьи, которые ожидают своей очереди», — сказал он.

Президент добавил, что начата работа по специальной программе для наших граждан, которые могут внести 50 процентов оплаты.

«Если они оплатят их вперед, оставшиеся 50 процентов будут оплачены государством в виде ипотечного кредита на 15 лет. Это не создаст препятствий для граждан, которые уже стоят в очереди. Она останется неизменной. Кроме того, до конца этого года начнется строительство 12 тысяч квартир», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294689/
просмотров: 1201
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового корпуса детской больницы
Системная речь Садыра Жапарова. Главное в одном тексте
Садыр Жапаров оставил запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана в КР
Садыр Жапаров: Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту реальной заработной платы
Участники соцконтракта получают доход до 10 тысяч сомов еженедельно — президент
Садыр Жапаров поручил ввести доплаты врачам в регионах, ординаторам и интернам
Будущий минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов
Садыр Жапаров «Жаңы кадам» жалпы республикалык кеңешмеге катышат
Садыр Жапаров примет участие в совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам»
Садыр Жапаров осмотрел тренировочный зал в управлении ГКНБ по Таласской области
Популярные новости
Будущий минимальный размер пенсии в&nbsp;Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов Будущий минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов
Когда &laquo;методичка&raquo; подвела, или Жесткий ответ президента Когда «методичка» подвела, или Жесткий ответ президента
Кто останется в&nbsp;ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление Кто останется в ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление
Смело. А&nbsp;чиновники не&nbsp;подведут? Эксперты о&nbsp;выступлении Садыра Жапарова Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами