Глава МИД Пакистана в Бишкеке навестил пострадавшего в драке соотечественника

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, прибывшим в Бишкек с краткосрочным визитом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Они навестили гражданина Пакистана, проходящего лечение в Национальном госпитале.

Стороны выразили удовлетворение тем, что благодаря установленному прямому и постоянному межправительственному контакту недавние события не смогли нанести ущерб традиционно дружеским кыргызско-пакистанским отношениям.

«Этот кризис испытал на прочность близость и взаимное доверие двух братских государств. Мы должны сделать все для того, чтобы предпринять действенные меры для еще большего сближения наших двух стран», — заявил Эдиль Байсалов.

Замглавы кабмина Эдиль Байсалов заверил высокопоставленного представителя Пакистана в дружеском и доброжелательном отношении к иностранным студентам в Кыргызстане и в том, что все виновные в недавнем инциденте будут привлечены к ответственности.

Собеседники обменялись мнениями и наметили ряд совместных шагов по укреплению сотрудничества в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах. Стороны также нашли взаимопонимание о необходимости межгосударственного регулирования вопросов трудовой миграции.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.