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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша вновь недовольны руководством Верховного суда

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутаты возмутились, что в Жогорку Кенеше отсутствует руководство Верховного суда.

Нардепы заслушивали информацию государственных органов о проводимой профилактической работе по предотвращению насильственных действий в отношении несовершеннолетних и принимаемых мерах.

«Перелом основания черепа, затылочной кости, ушиб головного мозга — это относится к тяжким преступлениям или нет?» — спросила председатель комитета Винера Раимбачаева.

Руководитель аппарата ВС КР Алинахан Кадырова ответила, что не уполномочена отвечать на такие вопросы. «Если будут критика, предложения, я передам в Верховный суд. Председатель находится в отпуске, а руководитель уголовной коллегии не смог прийти из-за процессов», — сказала она.

Депутат Аида Исатбек кызы возмутилась: «Зачем вы пришли, если не имеете права отвечать?»

«Меня уполномочило руководство принять участие в заседании комитета. Я не судья и не вправе отвечать на вопросы, которые ставятся на комитете», — отметила Алинахан Кадырова.

Винера Раимбачаева подчеркнула, что руководство Верховного суда второй раз не приходит на заседание комитета.

«Полчаса времени потратили, выслушали доклады. И сейчас выясняется, что ответственного органа, который должен отвечать на вопросы, нет. Тогда зачем нам в комитетах собираться? Или мы приходим только красоваться перед камерами?» — возмутилась Аида Исатбек кызы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294442/
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