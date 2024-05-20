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Власть

В Кыргызстане запретят рекламу гадалок. Законопроект одобрен во втором чтении

Комитет по социальной политике сегодня рассмотрел проект закона «О внесении изменения в Закон «О рекламе».

Один из инициаторов депутат Марлен Маматалиев отметил, что законопроект разработан для того, чтобы прекратить манипулировать сознанием граждан в области предоставления услуг какими-либо оккультными, магическими и другими недостоверными знаниями, которые используют различные маги и экстрасенсы для собственной выгоды.

По словам нардепа, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, зачастую обращаются к так называемым экстрасенсам и колдунам, которые гарантируют им при помощи своих сверхъестественных способностей полное избавление от проблем. Страдают люди, обратившиеся к таким мошенникам.

Депутат Жылдыз Садырбаева поинтересовалась, как именно будет ограничиваться реклама.

«Нам будет легко ограничить такую рекламу на радио и телевидении. Дополнительно это те СМИ, которые работают через интернет, но зарегистрированные в Кыргызстане. Но их тоже можно будет регламентировать и спокойно проводить работу по искоренению. Да, мы не можем поставить ограничения на сайты за пределами нашей страны, но Минцифры может блокировать такие порталы. А что касается Facebook и Instagram, там ограничения поставить невозможно. Но можно проводить технические работы, жаловаться на такие страницы», — ответил Марлен Маматалиев.

По итогам обсуждения законопроект одобрен во втором чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294431/
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