Общество

В России на 50 процентов вырос спрос на осиновые колья и обереги — исследование

Спрос россиян на осиновые колья и обереги в 2025-м вырос в два-четыре раза. Исследование IT-компании АТОЛ, охватившее 5,7 миллиона чеков за 2024-2025 годы, показало, что спрос на магические атрибуты в прошлом году в РФ вырос на 50 процентов по сравнению с 2024-м.

Наиболее востребованными магическими атрибутами среди российских потребителей стали обереги — доля продаж в выборке составила 36 процентов, при этом спрос на них вырос сразу в 2,2 раза.

«В среднем один оберег россияне приобретали за 498 рублей, что на 33 процента дешевле, чем в 2024 году. Самый большой рост спроса в категории зафиксирован у осиновых кольев, которые приобретали в четыре раза чаще. Средний чек покупки снизился на 6 процентов и составил 333 рубля», — говорится в исследовании.

Отмечается, что спрос на руны вырос на 54 процента.

Спрос на стеклянные шары увеличился на 101 процент, кукол вуду — на 63 процента, маятники для биолокации — на 34 процента, черные свечи — на 8 процентов, полынь — в 2,6 раза.

В то же время спрос на карты Таро снизился на 5 процентов.

В 2024-м спрос на магические атрибуты в России вырос на 34 процента по сравнению с предыдущим годом, а объем услуг достиг 2,4 триллиона рублей, что в 19 раз больше рынка психологической помощи.
