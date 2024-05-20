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Власть

Амнистию для ввезенных ранее праворульных авто предложили в Жогорку Кенеше

Депутаты Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев и Марлен Маматалиев предложили провести единовременную амнистию для ввезенных ранее автотранспортных средств с праворульным расположением рулевого управления и их последующей легализации в Кыргызстане. Проект закона они вынесли на общественное обсуждение.

Отмечается, что в 2015 году в стране введен запрет на ввоз транспорта с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории КР.

Запрет на ввоз авто с правосторонним расположением рулевого управления мотивирован обеспечением безопасности граждан на дорогах, исходя из того, что праворульные автомобили являются инициаторами дорожно-транспортных происшествий.

Нардепы подчеркивают, что статистика иная. Количество ДТП при участии транспортных средств с праворульным расположением рулевого управления за девять лет не превышало отметки 35 процентов от общего количества случаев. Например, в 2023-м совершено 6 тысяч 945 ДТП, из них с праворульными машинами — 2 тысячи 160, или 30,28 процента.

«Автотранспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ранее завезенные и эксплуатируемые в нашей республике, в основном имеют наилучшие технические характеристики. С учетом соотношения цены и качества они вызывают больший интерес у населения, и в этой связи многие приобретают данные авто. Однако из-за запрета такие машины не могут быть оформлены», — добавляют депутаты ЖК.

По данным Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, на 1 января прошлого года в Кыргызстане зарегистрировано 873 тысячи 592 легковые автомашины, из них 127 тысяч 842 — праворульные. На 1 апреля 2024-го — 1 миллион 171 тысяча 454 автомобиля, из них 174 тысячи 826 — праворульные.

«Несмотря на запрет, праворульные автотранспортные средства в стране продолжают регистрировать», — добавляют авторы законопроекта.

Депутаты предлагают приостановить действие некоторых норм Закона «О дорожном движении в Кыргызской Республике» и ввести временное снятие запрета на ввезенные транспортные средства из государств ЕАЭС с праворульным расположением рулевого управления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294405/
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