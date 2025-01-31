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Власть

Легализация праворульных автомобилей начнется с 1 марта 2025 года

Легализация праворульных автомобилей начнется с 1 марта 2025 года. Об этом на заседании парламентской фракции «Ынтымак» сообщил депутат Марлен Маматалиев.

Он рассказал, что процедура легализации пройдет в два этапа. На первом легализуют машины, на которые есть документы и которые находятся в хорошем техническом состоянии. На втором этапе — авто в хорошем техническом состоянии, но без документов. Неисправные машины легализации не подлежат.

Депутат отметил, что сейчас действует запрет на ввоз праворульных автомобилей в Кыргызстан и далее их ввозить в страну запрещено.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318500/
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