О высоких рисках международного терроризма для Центральной Азии заявил Токаев

Президент Казахстана заявил о высоких рисках для Центральной Азии из-за международного терроризма на встрече в Астане с главами совбезов стран региона.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в контексте борьбы с терроризмом и наркотрафиком в фокусе «общего внимания должен находиться Афганистан».

Центральная Азия сталкивается с высокими рисками, связанными с активностью международных террористических организаций, отметил он.

«Остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье», — сказал глава РК.

По его мнению, «одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи, и здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран».

Касым-Жомарт Токаев вновь напомнил об инициативе Астаны по созданию в Казахстане регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.