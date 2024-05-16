20:28
USD 88.33
EUR 95.66
RUB 0.97
Власть

О высоких рисках международного терроризма для Центральной Азии заявил Токаев

Президент Казахстана заявил о высоких рисках для Центральной Азии из-за международного терроризма на встрече в Астане с главами совбезов стран региона.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в контексте борьбы с терроризмом и наркотрафиком в фокусе «общего внимания должен находиться Афганистан». 

Центральная Азия сталкивается с высокими рисками, связанными с активностью международных террористических организаций, отметил он.

«Остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье», — сказал глава РК.

По его мнению, «одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи, и здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран».

Касым-Жомарт Токаев вновь напомнил об инициативе Астаны по созданию в Казахстане регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294189/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
За распространение материалов «Хизб ут-Тахрира» задержали кыргызстанца
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подписали семь документов. О чем они
Президент Казахстана наградил Садыра Жапарова орденом «Достык» І степени
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подпишут исторический документ
Состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева
Президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Астану
Из-за наводнений президент Казахстана отменил международный форум «Астана»
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор
Совместную борьбу с терроризмом обсудили Кыргызстан и Россия
Жители Баткена распространяли в соцсетях экстремистские материалы. Их задержали
Популярные новости
Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не&nbsp;министр обороны Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не министр обороны
Минэнерго строит малые ГЭС в&nbsp;два раза дороже, чем частники&nbsp;&mdash; депутат Минэнерго строит малые ГЭС в два раза дороже, чем частники — депутат
Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека
Трагедия в&nbsp;Сузаке. К&nbsp;увольнению представлены шесть должностных лиц Трагедия в Сузаке. К увольнению представлены шесть должностных лиц
Бизнес
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
16 мая, четверг
20:23
В селе Тору-Айгыр ежегодно затапливает участки. Жители просят помощи В селе Тору-Айгыр ежегодно затапливает участки. Жители...
20:01
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:29
О высоких рисках международного терроризма для Центральной Азии заявил Токаев
19:00
Цифра дня. 1,1 миллиона налогоплательщиков пользуются услугами ГНС онлайн
18:39
Назначены досрочные выборы депутата ЖК по Свердловскому округу