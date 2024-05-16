Все заправки вывести из Бишкека за город предлагают в Жогорку Кенеше

Депутат Акылбек Тумонбаев на заседании Жогорку Кенеша предложил вывести все заправки, расположенные в Бишкеке, за черту города.

По словам нардепа, они загрязняют воздух.

«В Бишкеке говорят, что машины загрязняют воздух, но, кроме этого, в столице 96 заправок, которые также оказывают вред. В рамках территориальной реформы их количество увеличится до 126. Заправки надо за черту города вывести. Тогда воздух будет чистый и здоровью вредить не будет», — считает Акылбек Тумонбаев.

Он предложил принять постановление или законопроект. «Мы должны думать о будущем наших детей», — добавил депутат.