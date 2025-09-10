15:28
Власть

Снова обсуждается запуск прямого авиасообщения Бишкек — Куала-Лумпур

Фото пресс-службы парламента

Тема прямого рейса Бишкек — Куала-Лумпур вновь обсуждалась в ходе встречи спикера ЖК Нурланбека Тургунбек уулу с заместителем председателя сената Малайзии Нуром Джазланом Мохамедом. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Стороны обсудили расширение политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Малайзией, а также перспективы межпарламентского сотрудничества.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что развитие прямого авиасообщения по маршруту Бишкек — Куала-Лумпур станет важным шагом для активизации туристических и экономических связей между странами. Он добавил, что запуск рейса позволит увеличить поток туристов и усилить торговое сотрудничество.

«Несмотря на имеющиеся широкие возможности, торговые связи пока не достигли должного уровня. Мы должны активизировать работу в этом направлении, а также наладить совместную деятельность в сфере туризма. Для этого необходимо открыть прямое авиасообщение по маршруту Бишкек – Куала-Лумпур. Его запуск будет способствовать не только развитию туризма, но и активизации экономических связей», – сказал торага.

Спикер отметил огромный потенциал Кыргызстана в сфере гидроэнергетики и пригласил малайзийских инвесторов вкладывать средства в этот сектор. В свою очередь Нур Джазлан Мохамед подчеркнул, что посещает Кыргызстан уже во второй раз и за это время стал свидетелем значительных изменений, особенно в развитии города Бишкека.

Помимо этого, поддержав все озвученные предложения, заместитель председателя сената парламента Малайзии также обратил внимание на необходимость активизации сотрудничества в области образования. В частности, он отметил заинтересованность малайзийских студентов в обучении в медицинских вузах Кыргызстана, а кыргызским студентам предложил получать образование в Малайзии в сферах технологий, коммуникаций и бизнеса. Кроме того, малайзийская сторона выразила готовность поделиться своим опытом выхода на мировой рынок.

В конце встречи Нур Джазлан Мохамед пригласил Нурланбека Тургунбек уулу посетить Малайзию с официальным визитом.

Напомним, переговоры об открытии прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Малайзии страны ведут еще с мая 2024 года. Садыр Жапаров тогда заявил, что Кыргызстан в одностороннем порядке готов предоставить малайзийским авиакомпаниям пятую степень свободы воздуха. Это позволит использовать международные аэропорты Кыргызстана в качестве транзитного пункта для рейсов в страны Европы.
