Столкновение судов в Таиланде: состояние кыргызстанцев удовлетворительное

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики прокомментировало ситуацию со столкновением прогулочного катера Korawich Marine 888 и рыболовецкого судна у берегов Пхукета.

По данным МИД, в результате аварии получили травмы 55 человек. Посольство КР в Малайзии совместно с почетным консулом в Таиланде оперативно проверило списки пассажиров и выяснило, что на катере находились два гражданина Кыргызстана.

Сотрудники дипмиссии установили с ними прямой личный контакт для выяснения обстоятельств и состояния здоровья.

Согласно официальным данным, кыргызстанцы не получили телесных повреждений в ходе инцидента. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Они отказались от предложенной госпитализации и медицинской помощи.

Посольство продолжает мониторинг ситуации и поддерживает связь с пострадавшими. Возвращение двух кыргызстанцев на родину запланировано на 15 января 2026 года.