16:37
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Столкновение судов в Таиланде: состояние кыргызстанцев удовлетворительное

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики прокомментировало ситуацию со столкновением прогулочного катера Korawich Marine 888 и рыболовецкого судна у берегов Пхукета.

По данным МИД, в результате аварии получили травмы 55 человек. Посольство КР в Малайзии совместно с почетным консулом в Таиланде оперативно проверило списки пассажиров и выяснило, что на катере находились два гражданина Кыргызстана.

Сотрудники дипмиссии установили с ними прямой личный контакт для выяснения обстоятельств и состояния здоровья.

Согласно официальным данным, кыргызстанцы не получили телесных повреждений в ходе инцидента. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Они отказались от предложенной госпитализации и медицинской помощи.

Посольство продолжает мониторинг ситуации и поддерживает связь с пострадавшими. Возвращение двух кыргызстанцев на родину запланировано на 15 января 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357530/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
На Мальте утонула 48-летняя кыргызстанка
Бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака приговорили к 15 годам тюрьмы
В Кой-Таше нашли тело девушки, утонувшей в реке Аламедин
Садыр Жапаров и замглавы сената Малайзии обсудили укрепление сотрудничества
Снова обсуждается запуск прямого авиасообщения Бишкек — Куала-Лумпур
Избежать трагедии. МЧС напомнило о правилах купания во время летнего отдыха
Золото из Кыргызстана впервые продано Малайзии
Бишкек и Куала-Лумпур усилят сотрудничество по ряду направлений
Завершился официальный визит Садыра Жапарова в Малайзию
Визит президента Кыргызстана в Малайзию. Какие документы подписаны
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
Супруга экс-депутата ЖК&nbsp;пожаловалась главе ГКНБ на&nbsp;избиения со&nbsp;стороны мужа Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа
Семилетний ребенок погиб в&nbsp;ДТП недалеко от&nbsp;горнолыжной базы &laquo;Чункурчак&raquo; Семилетний ребенок погиб в ДТП недалеко от горнолыжной базы «Чункурчак»
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
Бизнес
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
12 января, понедельник
16:28
Столкновение судов в Таиланде: состояние кыргызстанцев удовлетворительное Столкновение судов в Таиланде: состояние кыргызстанцев...
16:19
В Вене пройдет Тюркская неделя с участием стран ОТГ
15:43
Вместо колонии — жилой комплекс: в Бишкеке сдали вторую очередь «Мураса»
15:17
На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники
15:15
Проект расширения очистных сооружений в городе Ош начнется через два месяца