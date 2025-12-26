23:45
Бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Малайзии приговорил бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции, связанному с государственным инвестиционным фондом 1MDB. Об этом сообщает Reuters.

Экс-глава правительства признан виновным в злоупотреблении властью, отмывании денег и незаконном присвоении государственных средств. Суд также назначил ему штраф в размере 13,5 миллиарда ринггитов (около $3,3 миллиарда).

из интернета
Фото из интернета. Наджиб Разак

По данным Associated Press, из этой суммы 11,4 миллиарда ринггитов составляют штраф по обвинению в злоупотреблении властью, еще 2,08 миллиарда ринггитов подлежат взысканию в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег.

Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Напомним, Наджиб Разак возглавлял правительство Малайзии с 2009 по 2018 год. Дело 1MDB считается ключевой причиной его политического поражения и последующих уголовных процессов.

 

Фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB) был создан в 2009 году как государственный инвестиционный механизм для развития экономики Малайзии.

По данным международных расследований, из фонда было похищено более $4,5 миллиарда. Деньги выводились через офшорные компании и банковские счета в разных странах, часть средств использовалась для покупки недвижимости, предметов роскоши и финансирования зарубежных проектов. Расследования по делу 1MDB велись в США, Швейцарии, Сингапуре и ряде других государств.

Скандал стал одним из крупнейших коррупционных дел в мировой практике.
