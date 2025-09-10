17:20
Садыр Жапаров и замглавы сената Малайзии обсудили укрепление сотрудничества

Фото администрации президента КР

Президент Садыр Жапаров принял заместителя председателя Сената парламента Малайзии Нура Жазлана Мохамада, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом. Стороны обсудили расширение сотрудничества в различных сферах, сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан рассматривает Малайзию как важного партнера в Юго-Восточной Азии и заинтересован в укреплении связей. Он напомнил о своем недавнем визите в страну, в ходе которого подписали важные документы. Особое внимание уделялось межпарламентскому взаимодействию, которое президент назвал стратегическим элементом партнерства.

Глава государства рассказал о последних достижениях Кыргызстана, включая рост экономики, внедрение цифровых технологий и развитие инфраструктуры. Он отметил, что после активизации сотрудничества в 2024 году объем двусторонней торговли постепенно растет.

Фото администрации президента КР
Нур Жазлан Мохамад передал приветствия от руководителей парламента Малайзии и заявил о намерении создать группу дружбы между парламентами двух стран. Он отметил, что видит позитивные изменения в развитии Кыргызстана с момента своего последнего визита в 2009 году.
