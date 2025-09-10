Садыр Жапаров и замглавы сената Малайзии обсудили укрепление сотрудничества

Президент Садыр Жапаров принял заместителя председателя Сената парламента Малайзии Нура Жазлана Мохамада, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом. Стороны обсудили расширение сотрудничества в различных сферах, сообщила пресс-служба главы государства.

Читайте по теме Визит президента Кыргызстана в Малайзию. Какие документы подписаны

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан рассматривает Малайзию как важного партнера в Юго-Восточной Азии и заинтересован в укреплении связей. Он напомнил о своем недавнем визите в страну, в ходе которого подписали важные документы. Особое внимание уделялось межпарламентскому взаимодействию, которое президент назвал стратегическим элементом партнерства.

Глава государства рассказал о последних достижениях Кыргызстана, включая рост экономики, внедрение цифровых технологий и развитие инфраструктуры. Он отметил, что после активизации сотрудничества в 2024 году объем двусторонней торговли постепенно растет.