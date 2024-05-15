«Сегодня, к великому сожалению, стало модно атаковать судейский корпус», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Медер Алиев.

По его словам, судебная система самая слабая из трех ветвей власти.

«Если 10 человек судятся и 5 из них проиграют, они обязательно обвинят в этом судей. Я считаю, что из трех ветвей власти наиболее слабая — судебная. За парламентом стоит народ. Исполнительная власть на 90 процентов состоит из штата сотрудников всего чиновничьего госаппарата», — сказал Медер Алиев.

Он добавил, что судейский корпус иногда хочет высказать свое мнение по тем или иным вопросам, однако Фемида законами скована.

«Разумеется, есть нерадивые судьи, которые занимаются коррупцией, кумовством и так далее. Но есть профессиональные, честные, достойные носители мантии. Нынешняя тенденция, сложившаяся в обществе не здоровая», — считает нардеп.

Напомним, накануне судьи Верховного суда были вынуждены дать пресс-конференцию, на которой объяснили гражданам, по какой причине Александр Самаркин, истязавший двухлетнего Егора, отпущен под пробационный надзор. Служители Фемиды сетовали, что после такого приговора на них обрушился шквал негативных комментариев от пользователей соцсетей.