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Общество

Избиение ребенка в Сокулуке. После приговора судей стали оскорблять в соцсетях

После того как истязавшего двухлетнего ребенка Александра Самаркина отпустили под пробационный надзор, в соцсетях стали оскорблять судей. Об этом на пресс-конференции в Верховном суде заявил судья Кенешбек Токтомаматов.

По его словам, пользователи социальных сетей пишут, что такое решение — позор для ВС КР.

«Это давление на нас. Мы требуем уважительного отношения к себе. Если наше решение не нравится одной из сторон, они могут обжаловать его. Александру Самаркину предъявлено обвинение лишь в том, что он сажал ребенка на шпагат, держал на весу за руки, тем самым порвал связки, и ударил локтем в ухо. Экспертиза обнаружила на теле Егора множество гематом. Дело состояло из шести томов, опрошено много свидетелей. Александра Самаркина обвинили только по этим эпизодам. Другие повреждения двухлетний ребенок получил по вине своих родителей. Свидетели рассказали, что мальчик много раз падал на улице и с лестниц», — отметил Кенешбек Токтомаматов.

Напомним, 3 февраля прошлого года в Сокулукскую территориальную больницу с побоями поступил двухлетний ребенок со следами пыток — черепно-мозговая травма с трещиной, смещение шейных позвонков, сломанные нос и ушной хрящ, множественные ожоги по всему телу, в том числе и от затушенных сигаретных окурков. У маленького Егора были разорваны нервные окончания двух рук, а на половом органе — порез, нанесенный истязателем. 

По факту истязания мальчика возбудили уголовное дело. По подозрению в жестоком избиении ребенка милиция задержала 34-летнего Александра Самаркина. В аппарате акыйкатчи заявили, что подозреваемый постоянно избивал малыша и его отца, неоднократно стрелял из пневматической винтовки по ногам последнего. Причиной издевательств стал долг.

Мать и отца ребенка ограничили в родительских правах на время следствия, детей передали под временную опеку бабушке (матери отца). Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы.

В июне 2023-го Верховный суд отменил приговор в отношении Александра Самаркина и назначил ему два года пробационного надзора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293919/
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