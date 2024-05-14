Депутат недоволен долей участия Кыргызстана в проекте Камбаратинской ГЭС

Депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике выразил недовольство размером долевого участия Кыргызстана в проекте строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.

Отметим, долевое участие Кыргызстана в проекте и уставном капитале будет составлять 34 процента и по 33 процента получат казахская и узбекская стороны.

«Идти по такому пути очень опасно. Водные ресурсы мы должны хранить как зеницу ока. В стратегическом объекте, который расположен в Кыргызстане, даем долю другим странам по 33 процента. Это что такое? Другие страны в таких случаях оставляют себе долю до 60 процентов. Иначе потом мы не сможем управлять этим важным объектом. Другим можно давать до 30-40 процентов доли. Нужно думать о диверсификации. Приглашать Всемирный банк, ЕБРР, другие страны», — сказал Чингиз Айдарбеков.

Глава Минэнерго Таалайбек Ибраев ответил, что долевое участие соседних стран — одно из условий Всемирного банка, Азиатского банка развития и других доноров.

«На сегодня Всемирный банк дал нам $5 миллионов. Недавно он еще добавил $13 миллионов 600 тысяч на улучшение экологии, деньги выдали на 50 лет без процентов. Перед нами поставили вопрос: кто будет покупать 5 миллиардов 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии, вырабатываемой на «Камбар-Ате-1»? Нужен покупатель. Всемирный банк и другие доноры настаивают на соглашении. Мы составили договор и отнесли донорам. Азиатский банк развития предложил добавить еще $500 миллионов при условии, что будет соглашение», — сказал Таалайбек Ибраев.

К воде мы никого не подпустим. Мы говорим: в водные вопросы не будут вмешиваться. Вот на этих условиях составляем соглашение. министр энергетики Таалайбек Ибраев

Глава Минэнерго добавил, что после разработки ТЭО решится вопрос, сколько времени соседние страны будут находиться в проекте.

Отметим, в январе 2023 года Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Ее суммарная мощность составит 1 тысячу 860 мегаватт. Ожидается, что она будет производить 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.