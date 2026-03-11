Мост, дороги и тоннель: как продвигается строительство Камбаратинской ГЭС-1

В Кыргызстане продолжается активная фаза реализации крупнейшего энергетического объекта — Камбаратинской ГЭС-1. Проект имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности и укрепления независимости страны, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.





На текущем этапе в Джалал-Абадской области практически с нуля создали необходимую инфраструктуру. Специалисты выполняли работы по прокладке дорог, линий электропередачи и возведению вспомогательных объектов.





Дорога, связывающая трассу Бишкек — Ош со строительной площадкой, готова на 90 процентов. Подъездной путь от прорези № 2 до створа ГЭС завершен примерно на 85 процентов.

Строители полностью завершили проходку транспортного тоннеля длиной 126 метров. Возведение моста через реку Нарын оценивается на 40–50 процентов — опоры установили, идет монтаж металлоконструкций.

Продолжается строительство подстанции и ЛЭП напряжением 110 киловольт для питания стройплощадки. Готовность вахтового поселка для персонала составляет около 60 процентов.