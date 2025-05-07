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Общество

Найдены новые имена кыргызстанцев — героев ВОВ: теперь их 80

В научной работе кыргызского историка и войноведа Нарынбека Алымкулова удалось установить новые имена кыргызстанцев, удостоенных звания Героя Советского Союза. Архивные документы позволили выявить еще семь человек, которые отвечают важным критериям: они были призваны на фронт с территории Кыргызстана и/или после войны проживали и умерли здесь.

Новость об этом сообщили коллеги Нарынбека Алымкулова. Сам он скончался в 2022 году. О результатах его многолетней работы стало известно только сейчас.

Таким образом, общее число кыргызстанцев, признанных Героями Советского Союза, достигло 80 человек. Ранее в литературе и учебниках упоминались лишь 73.

Среди установленных имен:

  • Максим Алексеев (1911–1986), похоронен в Бишкеке;
  • Николай Андреев (1905–1974), похоронен на Ала-Арчинском кладбище;
  • Петр Дернов (1925–1945), призван из Фрунзенской области;
  • Петр Сидоров (1926–1972), служил в органах внутренних дел города Фрунзе;
  • Иван Спицин (1914–1979), похоронен на Юго-Западном кладбище Бишкека;
  • Иван Чернов (1924–1962), похоронен на Ала-Арчинском кладбище;
  • Михаил Шатов (1919–1967), работал в республиканском Энергосбыте.

Эти данные опубликованы в книге Нарынбека Алымкулова — «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы — кыргызстанцы: Новые факты, имена». Издание вышло в свет в 2025 году.

Книга доступна в Институте истории, археологии и этнологии имени Б.Джамгырчинова НАН КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328355/
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