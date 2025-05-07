В научной работе кыргызского историка и войноведа Нарынбека Алымкулова удалось установить новые имена кыргызстанцев, удостоенных звания Героя Советского Союза. Архивные документы позволили выявить еще семь человек, которые отвечают важным критериям: они были призваны на фронт с территории Кыргызстана и/или после войны проживали и умерли здесь.

Новость об этом сообщили коллеги Нарынбека Алымкулова. Сам он скончался в 2022 году. О результатах его многолетней работы стало известно только сейчас.

Таким образом, общее число кыргызстанцев, признанных Героями Советского Союза, достигло 80 человек. Ранее в литературе и учебниках упоминались лишь 73.

Среди установленных имен:

Максим Алексеев (1911–1986), похоронен в Бишкеке;

Николай Андреев (1905–1974), похоронен на Ала-Арчинском кладбище;

Петр Дернов (1925–1945), призван из Фрунзенской области;

Петр Сидоров (1926–1972), служил в органах внутренних дел города Фрунзе;

Иван Спицин (1914–1979), похоронен на Юго-Западном кладбище Бишкека;

Иван Чернов (1924–1962), похоронен на Ала-Арчинском кладбище;

Михаил Шатов (1919–1967), работал в республиканском Энергосбыте.

Эти данные опубликованы в книге Нарынбека Алымкулова — «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы — кыргызстанцы: Новые факты, имена». Издание вышло в свет в 2025 году.

Книга доступна в Институте истории, археологии и этнологии имени Б.Джамгырчинова НАН КР.