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Общество

В Бишкеке сегодня перекроют улицы. Минобороны везет технику для парада ВОВ

В Бишкеке с 20.00 перекроют некоторые улицы в связи с тем, что Министерство обороны Кыргызстана везет из Токмака военную и специальную технику для участия в Параде Победы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с этим с 20.00 будут временно перекрыты:

  • участок от села Томонку Ноорус по проспекту Жибек Жолу до улицы Шопокова;
  • перекрестки улиц Шопокова и Ибраимова — от проспекта Чуй до улицы Фрунзе;
  • после парада техника проследует по проспектам Чуй — Дэн Сяопина, а затем по улице Лумумбы в северную часть столицы.

Отмечается, что Минобороны завершает подготовку к военному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 8 мая на площади Ала-Тоо. В нем примут участие около 3 тысяч человек и более 120 единиц военной и специальной техники.

Министерство призывает жителей с пониманием отнестись к мероприятию и не препятствовать движению колонн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328327/
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