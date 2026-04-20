11:29
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

В Кыргызстане осталось 24 ветерана Великой Отечественной войны

В Кыргызстане на сегодняшний день осталось 24 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей. Из них 8 ветеранов являются участниками войны, сообщает Минтруда.

Из них по регионам:

Бишкек —4;
Жайылский район Чуйской области — 2;
Ат-Башинский район Нарынской области — 1;
Базар-Коргонский район Джалал-Абадской области — 1.

Также в стране проживают 6 несовершеннолетних узников концлагерей: 4 в городе Бишкеке, по одному в Жайылском районе и городе Джалал-Абаде.

Кроме того, 10 блокадников Ленинграда: 8 в Бишкеке, по одному в Сокулукском районе и в городе Балыкчи.

Напомним, в 2025 году в Кыргызстане, по официальным данным, проживали 32 ветерана Великой Отечественной войны, включая участников боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Из них 14 человек были непосредственными участниками войны. 

  • Из Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 360 тысяч человек. Около 160 тысяч из них не вернулись домой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371034/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК снова поднимают вопрос повышения пенсий ветеранов силовых структур
Ветераны баткенских событий требуют определить их статус и обеспечить соцзащиту
Память, ожившая под солнцем Кыргызстана: как снимают фильм о подвиге героя Ржева
В КР отметили 84-ю годовщину образования Панфиловской дивизии
В Бишкеке скончался участник Великой Отечественной войны Петр Хищенко
Герой без звезды. Как Адыкан Сарымсаков освобождал Европу от гитлеровцев
Минцифры запустило виртуальную выставку, приуроченную к 80-летию Победы
Ветераны ВОВ в Кыргызстане получили выплаты от президента, Минтруда и из бюджета
Найдены новые имена кыргызстанцев — героев ВОВ: теперь их 80
В Бишкеке сегодня перекроют улицы. Минобороны везет технику для парада ВОВ
Популярные новости
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Главный трансплантолог&nbsp;РФ провел в&nbsp;Бишкеке успешную операцию по&nbsp;пересадке печени Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
Бизнес
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25&nbsp;лет вместе&nbsp;&mdash; 5&nbsp;МИЛЛИОНОВ причин выиграть KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
20 апреля, понедельник
11:27
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестированием средств В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с инве...
11:17
Более 100 компаний предложат 5 тысяч рабочих мест на ярмарке вакансий в Бишкеке
11:17
Кому положена соцпомощь, решит система. Что предлагает новый зампред кабмина
11:15
В Кыргызстане внедрена система для мониторинга эпизоотической ситуации
11:10
ВВП Кыргызстана по итогам первого квартала вырос на 10,1 процента