В Кыргызстане осталось 24 ветерана Великой Отечественной войны

В Кыргызстане на сегодняшний день осталось 24 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей. Из них 8 ветеранов являются участниками войны, сообщает Минтруда.

Из них по регионам:

Бишкек —4;

Жайылский район Чуйской области — 2;

Ат-Башинский район Нарынской области — 1;

Базар-Коргонский район Джалал-Абадской области — 1.

Также в стране проживают 6 несовершеннолетних узников концлагерей: 4 в городе Бишкеке, по одному в Жайылском районе и городе Джалал-Абаде.

Кроме того, 10 блокадников Ленинграда: 8 в Бишкеке, по одному в Сокулукском районе и в городе Балыкчи.

Напомним, в 2025 году в Кыргызстане, по официальным данным, проживали 32 ветерана Великой Отечественной войны, включая участников боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Из них 14 человек были непосредственными участниками войны.