В Кыргызстане осталось 24 ветерана Великой Отечественной войны

В Кыргызстане на сегодняшний день осталось 24 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей. Из них 8 ветеранов являются участниками войны, сообщает Минтруда.
Из них по регионам:
Бишкек —4;
Жайылский район Чуйской области — 2;
Ат-Башинский район Нарынской области — 1;
Базар-Коргонский район Джалал-Абадской области — 1.
Также в стране проживают 6 несовершеннолетних узников концлагерей: 4 в городе Бишкеке, по одному в Жайылском районе и городе Джалал-Абаде.
Кроме того, 10 блокадников Ленинграда: 8 в Бишкеке, по одному в Сокулукском районе и в городе Балыкчи.
Напомним, в 2025 году в Кыргызстане, по официальным данным, проживали 32 ветерана Великой Отечественной войны, включая участников боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Из них 14 человек были непосредственными участниками войны.
- Из Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 360 тысяч человек. Около 160 тысяч из них не вернулись домой.