11:41
USD 88.57
EUR 95.33
RUB 0.97
Власть

Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ЕАЭС

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По сообщению пресс-службы главы государства, борт приземлился в международном аэропорту Внуково 2. Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

В рамках визита 8 мая президент наряду с главами других государств — членов Евразийского экономического союза примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

На следующий день, 9 мая, Садыр Жапаров примет участие в параде Победы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293455/
просмотров: 1270
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Россию. Кто в составе делегации
Для жителей эксклава Барак построят новое село. Президент заложил капсулу
В Кыргызстане утверждено положение о госпремии в области науки и техники
Садыр Жапаров принял участие в открытии новой школы в городе Ош
Садыр Жапаров примет участие в параде Победы и саммите ЕАЭС в Москве
А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос
Садыр Жапаров посетит Ошскую область
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 Мая
Садыр Жапаров объявил выговор полпреду президента в Ошской области
Уволен заместитель генерального прокурора Кубан Адыл уулу
Популярные новости
Иссык-кульский пирс в&nbsp;форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос Иссык-кульский пирс в форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос
День Конституции.&nbsp;12&nbsp;изменений Основного закона: когда и&nbsp;зачем День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем
Кто станет новым премьер-министром России и&nbsp;почему это важно для Кыргызстана Кто станет новым премьер-министром России и почему это важно для Кыргызстана
Обида и&nbsp;правда от&nbsp;Адахана Мадумарова Обида и правда от Адахана Мадумарова
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
8 мая, среда
11:36
Заседание Жогорку Кенеша отложено. Депутаты уехали на похороны Заседание Жогорку Кенеша отложено. Депутаты уехали на п...
11:22
Кыргызстанец Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса
11:11
В реку Нарын упал шестилетний ребенок. Поиски временно приостановили
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 мая
10:48
PISA-2025. Пилотное тестирование перенесли на осень