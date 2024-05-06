Садыр Жапаров примет участие в параде Победы и саммите ЕАЭС в Москве

Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

8 мая Садыр Жапаров примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в Москве.

«В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств заслушают доклады «О ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» по итогам 2023-го и «О реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год», — добавили в администрации президента.

Лидеры стран примут ряд важных решений и документов, в том числе в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров одобрят проект протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Вьетнамом — с другой.

Кроме того, планируется учредить медаль «10 лет Евразийскому экономическому союзу».