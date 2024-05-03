В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана

В рамках рабочей поездки в Ташкент (Узбекистан) председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в официальной церемонии открытия нового здания посольства Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов посадили во дворе посольства саженцы.

Затем они осмотрели выставки, посвященные 80-летию Министерства иностранных дел КР, 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, кыргызско-узбекским двусторонним отношениям, и оставили запись в книге почетных гостей.

На мероприятие также были приглашены послы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Турции, Таджикистана, Туркменистана в Узбекистане, диаспоры, этнические кыргызы и местные жители. Для гостей была установлена юрта.

Отмечается, что ежегодно в Узбекистан въезжает и выезжает более 1 миллиона кыргызстанцев, а число постоянных и временных жителей — около 6,5 тысячи, кроме того, проживает более 400 тысяч этнических кыргызов.