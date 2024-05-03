15:21
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Власть

В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана

В рамках рабочей поездки в Ташкент (Узбекистан) председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в официальной церемонии открытия нового здания посольства Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов посадили во дворе посольства саженцы.

Затем они осмотрели выставки, посвященные 80-летию Министерства иностранных дел КР, 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, кыргызско-узбекским двусторонним отношениям, и оставили запись в книге почетных гостей.

На мероприятие также были приглашены послы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Турции, Таджикистана, Туркменистана в Узбекистане, диаспоры, этнические кыргызы и местные жители. Для гостей была установлена юрта.

Отмечается, что ежегодно в Узбекистан въезжает и выезжает более 1 миллиона кыргызстанцев, а число постоянных и временных жителей — около 6,5 тысячи, кроме того, проживает более 400 тысяч этнических кыргызов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293157/
просмотров: 702
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров встретился с Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте
Акылбек Жапаров с рабочим визитом прибыл в Ташкент
Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
Таджикистан и Узбекистан договорились о проезде грузовиков без разрешений
В Узбекистане с 1 мая повышают тарифы на электроэнергию и природный газ
На границе с Кыргызстаном Узбекистан начал строить каскад ГЭС
Посол Беларуси в Кыргызстане завершил свою дипломатическую миссию
Житель Сузака сделал туннель под своим домом для переправки контрабанды
Разыскиваемый за экстремизм гражданин Узбекистана задержан в городе Ош
Опять с матрешкой в руках. Через 18 лет Омурбек Текебаев вернулся в Варшаву
Популярные новости
Оказывают давление. Шайлообек Атазов о&nbsp;сдаче мандатов депутатами Оказывают давление. Шайлообек Атазов о сдаче мандатов депутатами
Секретарь Совбеза Кыргызстана назвал угрозы для стран Центральной Азии Секретарь Совбеза Кыргызстана назвал угрозы для стран Центральной Азии
Глава правительства Шэньси в&nbsp;Бишкеке. Что ему предложил Акылбек Жапаров Глава правительства Шэньси в Бишкеке. Что ему предложил Акылбек Жапаров
Ошский округ. Почему лидирует кандидат, которого сняли с&nbsp;выборов Ошский округ. Почему лидирует кандидат, которого сняли с выборов
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
3 мая, пятница
14:42
Трагедия в Сузаке. Камчыбек Ташиев взял дело под личный контроль Трагедия в Сузаке. Камчыбек Ташиев взял дело под личный...
14:33
Акылбек Жапаров ознакомился с проектами Олимпийского городка в Ташкенте
14:03
Штормовое предупреждение. В предгорьях и горных районах возможны сели
13:38
Ремонт и устранение утечек. В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа
13:21
В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана