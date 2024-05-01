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Власть

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 Мая

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 Мая — Праздником труда.

«Именно в труде, и только в труде, велик человек! Праздник 1 Мая отмечается именно под таким лозунгом. Успех, за которым мы наблюдаем сегодня, безусловно, это труд прошлых поколений, который остается в памяти как их неутомимая воля и неустанный труд. Потому этот праздник — праздник каждого кыргызстанца, который заботится о своей стране, семье и стремится через трудности к благополучному будущему», — сказал глава государства.

Сегодня в условиях глобализации благодаря только непреклонному и упорному труду возможно добиться поставленных целей независимо от того, в какой бы отрасли человек не трудился.

Президент отметил, что благодаря честной, неутомимой работе каждого обеспечивается всеобщее развитие, рождаются успехи, а ключом к успеху является проявление желания к работе и достижение желаемого результата.

«Испокон веков наши предки говорили: «В труде есть продвижение, а в продвижении есть единство», и именно поэтому они высоко ценили труд и единство. Сегодня руководство страны уделяет большое внимание развитию всех отраслей экономики, в связи с чем в обществе наблюдается множество позитивных изменений. Безусловно, все это осуществляется благодаря упорному труду нашего народа», — добавил глава государства.

Хотел бы заверить, что мы и впредь будем направлять все усилия на всестороннее развитие государства для светлого будущего наших детей и потомков.

Садыр Жапаров

Садыр Жапаров пожелал кыргызстанцам, чтобы каждый получал удовольствие от своей работы, находил счастье в труде и глубокий смысл жизни.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293084/
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