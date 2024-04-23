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Власть

Садыр Жапаров принял делегацию Сената Франции

Президент Садыр Жапаров принял делегацию Сената Франции, возглавляемую главой группы дружбы «Франция — Центральная Азия» Эрве Морэ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обменялись мнениями о кыргызско-французских двусторонних отношениях в политической, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также перспективах сотрудничества двух стран в сфере развития туризма.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Францией, которая является одним из приоритетов внешней политики страны на западном направлении. Садыр Жапаров подчеркнул, что укрепление межпарламентских связей, в том числе посредством организации взаимных визитов, встреч парламентариев, играет важную роль в развитии политического диалога между странами.

Президент приветствовал намерения французских сенаторов в рамках визита в Кыргызстан посетить Нарын, Каракол, Жыргалан и озеро Иссык-Куль.

Также Садыр Жапаров кратко проинформировал представителей Сената Франции о внутриполитической ситуации в Кыргызстане, достижениях социально-экономического характера за последние три года.

Глава группы дружбы «Франция — Центральная Азия» Эрве Морэ высоко оценил положительные изменения в социально-экономическом развитии Кыргызстана, повышение уровня благополучия населения. Подчеркнул о готовности французского сената поддерживать усилия руководства Кыргызстана, в том числе направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества между Францией и Кыргызстаном.

Эрве Морэ отметил, что данный визит является одним из результатов усилий сторон, направленных на углубление двусторонних отношений в политическом измерении.

В заключение стороны подтвердили готовность вносить свой вклад в дело расширения отношений между Кыргызстаном и Францией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292367/
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