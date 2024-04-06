Акылбек Жапаров призвал фонды развития активнее поддерживать проекты

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел очередное заседание Инвестиционного совета. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В заседании приняли участие представители государственных органов, фондов развития, государственных банков, бизнес-ассоциаций и международных организаций.

По данным Кыргызско-Узбекского фонда развития, в период с 2022 по 2023 год фонд реализовал 17 крупных проектов, создано более 2,5 тысячи рабочих мест, в 2024-м планируется увеличить количество проектов.

Кыргызско-Российский фонд развития в 2024 году реализует 32 инвестиционных проекта.

Кыргызско-Венгерский фонд развития активизирует свою деятельность, уделяя особое внимание энергетическому сектору.

«Айыл Банк», «РСК банк» и Государственный банк развития подробно рассказали о проделанной за последние годы работе и планах на 2024 год.

Акылбек Жапаров призвал фонды развития, государственные банки активно поддерживать проекты, направленные на развитие экономики Кыргызстана.

«Руководители фондов развития и государственных банков обязаны привлекать новые инвестиции в государство, внедрять новые стандарты. Каждый из вас работает над проектами в разных отраслях, но в то же время может полностью решить проблему одной отрасли. Для этого вы все вместе должны решить, какая отрасль хромает, например, если финансировать проекты по производству куриного мяса, в этой отрасли проблемных вопросов не будет, объемы импорта снизятся», — сказал он.