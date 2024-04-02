Борьба с коррупцией. Камчыбек Ташиев прокомментировал данные Минфина

Двадцать миллиардов сомов, поступившие в бюджет от борьбы с коррупцией, — это устаревшая информация. Об этом в интервью «Седьмого канала» заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его данным, 20 миллиардов сомов — это средства, поступившие в виде наличных денег.

«Если говорить о переданном от борьбы с коррупцией государству имуществе — движимом и недвижимом, а также о поголовье скота и другом роде дохода в виде неуплаченных налогов, то эта сумма превышает 100 миллиардов сомов», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что сейчас по отдельным объектам идут суды, по завершении цифра в 100 миллиардов определенно увеличится.

Ранее Минфин информировал о том, что от борьбы с коррупцией поступило 20 миллиардов 445 миллионов сомов.

По их информации, денежные средства в виде добровольного или принудительного возмещения ущерба, нанесенного государству, перечисляются и учитываются на депозитных счетах правоохранительных и надзорных органов, а также на депозитном счете уполномоченного государственного органа, которым является Министерство финансов.