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Власть

Досрочные выборы. Документы желающих стать депутатами принимают до 28 марта

Документы граждан, желающих выдвинуться кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2, Кара-Суйскому № 9 и Ошскому № 7 одномандатным избирательным округам, принимаются до 00.00 28 марта. Об этом напомнили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что депутатом ЖК может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.

Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу производится путем подачи претендентом в ЦИК заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу (в случае самовыдвижения) или решения съезда политической партии (если выдвижение от политорганизации). При этом претендент из личных средств вносит на специальный счет Центризбиркома избирательный залог в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Представление претендентом или его уполномоченным представителем соответствующих документов для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу производится до 18.00 31 марта.

По данным ЦИК, на 10.00 26 марта по Ошскому округу поступило 1 заявление о намерении баллотироваться, по Кара-Суйскому — 10, по Баткенскому — 9.

Напомним, 28 апреля состоятся досрочные выборы депутата по Ошскому, Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как Центризбирком досрочно прекратил полномочия Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289849/
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