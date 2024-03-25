Теракт в «Крокус Сити Холле». Глава МИД КР созвонился с Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

«Жээнбек Кулубаев решительно осудил это варварское событие и заявил о поддержке кыргызской стороны в борьбе с международным терроризмом, призвал объединить усилия в данном направлении», — сообщили в министерстве.

Глава внешнеполитического ведомства заверил о готовности кыргызской стороны оказать необходимую всестороннюю помощь для минимизации последствий трагедии и выразил просьбу передать слова сочувствия и сопереживания семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии.

Со своей стороны, глава МИД России выразил признательность кыргызской стороне за поддержку на высшем и высоком уровнях сразу после трагедии и готовность оказать посильную помощь. Стороны договорились поддерживать контакты и обмениваться соответствующей информацией.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.