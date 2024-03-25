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Власть

Теракт в «Крокус Сити Холле». Глава МИД КР созвонился с Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

«Жээнбек Кулубаев решительно осудил это варварское событие и заявил о поддержке кыргызской стороны в борьбе с международным терроризмом, призвал объединить усилия в данном направлении», — сообщили в министерстве.

Глава внешнеполитического ведомства заверил о готовности кыргызской стороны оказать необходимую всестороннюю помощь для минимизации последствий трагедии и выразил просьбу передать слова сочувствия и сопереживания семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии.

Со своей стороны, глава МИД России выразил признательность кыргызской стороне за поддержку на высшем и высоком уровнях сразу после трагедии и готовность оказать посильную помощь. Стороны договорились поддерживать контакты и обмениваться соответствующей информацией.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По данным Следственного комитета РФ, погибло 137 человек.

Общее количество пострадавших и погибших в результате теракта возросло до 287 человек.

Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.

В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.

ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву. Басманный суд Москвы избрал им меру пресечения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289782/
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