Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых

В Басманном суде Москвы завершилось рассмотрение ходатайства следствия о мере пресечения ранее задержанным подозреваемым в совершении теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл».

Все четверо, доставленные в суд, граждане Таджикистана — Далерджон Баротович Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов и Шамсидин Фаридуни.

Фото СМИ. Подозреваемый в совершении теракта Далерджон Мирзоев

По версии следствия, Далерджон Мирзоев — главарь группы.

На заседании стало известно, что 32-летний Мирзоев — уроженец Таджикистана, у него была трехмесячная регистрация в Новосибирске, которая истекла. Он женат, у него четверо детей, старший из них родился в 2018 году. Постоянной работы не имел.

Заседание с участием Мирзоева закрыли от прессы, так как открытое слушание «может привести к разглашению следственной тайны» и «угрожать безопасности участников процесса и их родственников». Обвиняемый отвечал на вопросы с помощью переводчика.

Фото СМИ. Подозреваемый в совершении теракта Саидакрами Рачабализода

Саидакрами Рачабализода на заседании также общался с помощью переводчика. Ему 30 лет, женат, есть ребенок. По словам обвиняемого, у него есть регистрация в России, но он не помнит где.

При задержании Саидакрами Рачабализоде отрезали кусок уха.

Он — гражданин Таджикистана, был зарегистрирован в Подольске, в 2018 году суд оштрафовал его на пять тысяч рублей и обязал совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из России, так как он превысил 90-дневный срок пребывания в стране.

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Фото СМИ. Подозреваемый в совершении теракта Мухаммадсобир Файзов

Мухаммадсобира Файзова доставили в зал на каталке, его привезли из реанимации.

Ему 19 лет, холост, детей нет. Гражданин Таджикистана. Работал парикмахером в Ивановской области, в январе уволился, зарегистрирован там же. При задержании получил в том числе травму левого глаза.

По предварительным данным, именно Файзов записал видео с убийством людей во время теракта, которое впоследствии опубликовало агентство «Амак», связанное с террористами «Исламского государства».

Заседание суда также было закрытым.

Фото СМИ. Подозреваемый в совершении теракта Шамсидин Фаридуни

Четвертый фигурант Шамсидин Фаридуни. Ему 25 лет, он женат, есть восьмимесячный ребенок. Гражданин Таджикистана, работал на паркетной фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске. Единственный из четырех фигурантов знает русский язык и может общаться без помощи переводчика.

Свою вину он признал.

Заседание суда было закрытым для прессы.

Всем четверым предъявлены обвинения в теракте в составе группы лиц, повлекшем смерть человека, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Они отправлены под арест на время следствия.

Ранее сообщалось, что задержаны 11 человек. В каком статусе находятся остальные задержанные и как именно они причастны к теракту, пока неизвестно.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 137 человек.